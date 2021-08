Calciomercato Milan – Dal Portogallo: “Torna di moda Renato Sanches”

Torna di moda il nome di Renato Sanches per il centrocampo del Milan. Il portoghese del Lille potrebbe essere il sostituto di Franck Kessié

Torna di moda il nome di Renato Sanches per il centrocampo del Milan . Il portoghese del Lille potrebbe essere il sostituto di Franck Kessié, viste le difficoltà riscontrate nel rinnovare il contratto. La notizia arriva proprio dalla patria del calciatore, che attualmente però gioca nel Lille . Un mercato, quello francese, che tanto piace ultimamente al Milan.

Dunque un altro lusitano nel mirino del Milan dopo Bernardo Silva. La rete satellitare portoghese 'SPORT TV' ha parlato dell'interesse del Milan per Renato Sanches. Una voce da prendere, però, con le pinze visto che il centrocampista è attualmente infortunato. Renato Sanches è stato operato una settimana fa per una lesione al menisco del ginocchio destro. Sarà indisponibile per circa 6 settimane.