Calciomercato Milan – Dal Portogallo: si ritenta a gennaio per Corona

Il rinnovo col Porto di Corona è lontano e così il Milan potrebbe pensarci per il calciomercato di gennaio. Le ultime notizie.

Stefano Bressi

Tra i tanti nomi accostati al Milan nel calciomercato appena concluso c'è stato anche quello di Jesus Corona, messicano classe 1993 del Porto. Esterno destro d'attacco, ha esperienza internazionale e grande qualità. È in grado di svariare su tutto il fronte con grande imprevedibilità. Il Milan ci ha provato, ma il Porto ha chiesto sempre 30 milioni per lasciarlo andare.

I dialoghi tra le parti sono stati molto intensi, ma non hanno fruttato. La differenza tra domanda e offerta era troppo ampia. Ecco perché poi il Milan è stato quasi costretto a cambiare obiettivi e mollare Corona, che è rimasto in Portogallo, nonostante un contratto in scadenza il prossimo giugno.

Ecco perché la pista che porta a Corona potrebbe non essere del tutto sfumata per il Milan. I rossoneri pare che vogliano riprovarci nella sessione invernale di calciomercato. Il futuro di Corona sembra lontano dal Porto e il rinnovo quasi impossibile.

Secondo quanto riferisce Record, c'è ampia distanza tra il giocatore il club per quanto riguarda il rinnovo. La scadenza è prossima e ha tante offerte, tra cui quella del Milan. Ovviamente, senza accordo sarebbe poi libero a parametro zero la prossima estate, con il Porto che non incasserebbe nulla.

Il club portoghese sta cercando in tutti i modi di convincere Corona a rinnovare, facendolo sentire un pilastro della squadra e un giocatore fondamentale, ma la situazione è complicata. Il messicano vuole 6 milioni netti a stagione, che lo renderebbero ovviamente il giocatore più pagato della rosa. Una cifra che il Porto non può e non vuole spendere.

Una rottura, questa, che richiama in gioco il Milan. I rossoneri restano alla finestra e non per forza solo per la prossima estate. È infatti probabile che il Milan ci riprovi direttamente a gennaio, quando il prezzo sarà sicuramente più basso nel caso in cui non fosse ancora arrivato il rinnovo. Di certo, però, anche per passare al Milan si dovrebbe accontentare di uno stipendio più basso.