Direttamente dal Portogallo arrivano interessanti notizie in merito all'interesse del Milan per Conrad Harder. L'attaccante dello Sporting Lisbona, infatti, negli ultimi giorni è diventato uno dei centravanti più ambiti e sulle sue tracce si sono messi sia i rossoneri che il Rennes. Il Diavolo, in modo particolare, sarebbe intenzionato a prendere un secondo attaccante oltre a Victor Boniface, che proprio nella giornata odierna ha svolto le visite mediche con il club. E la dirigenza della società di via Aldo Rossi avrebbe individuato nel classe 2005 il profilo ideale.
Calciomercato Milan, dal Portogallo: "Harder, rifiutata un'offerta di …"
Calciomercato Milan, dal Portogallo: “Harder, rifiutata un’offerta di …”
Piovono conferme sull'interesse del Milan per il giovane Conrad Harder: e dal Portogallo spiegano come lo Sporting Lisbona abbia rifiutato ...
Calciomercato Milan, Harder con Boniface: dal Portogallo confermano e rivelano che ...
Le ultime notizie in merito le hanno fornite i colleghi di 'Record', prestigioso quotidiano portoghese, in un articolo pubblicato sul sito ufficiale. Secondo quanto riferito, infatti, è confermato l'interesse del Milan per Conrad Harder. I rossoneri ancora non avrebbero presentat0 una proposta ufficiale, ma sarebbero intenzionati a puntare su di lui dopo l'acquisto di Victor Boniface. Ad aver già formulato una seconda offerta è stato il Rennes, che però se l'è vista rifiutare esattamente come la prima. Entrambe, infatti, sarebbero state inferiori a quei 20 milioni di euro che lo Sporting Lisbona chiede dal primo minuto.
