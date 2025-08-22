Calciomercato Milan, dal Portogallo: 'Harder, rifiutata un'offerta di ...'

Direttamente dal Portogallo arrivano interessanti notizie in merito all'interesse del Milan per Conrad Harder. L'attaccante dello Sporting Lisbona, infatti, negli ultimi giorni è diventato uno dei centravanti più ambiti e sulle sue tracce si sono messi sia i rossoneri che il Rennes. Il Diavolo, in modo particolare, sarebbe intenzionato a prendere un secondo attaccante oltre a Victor Boniface, che proprio nella giornata odierna ha svolto le visite mediche con il club. E la dirigenza della società di via Aldo Rossi avrebbe individuato nel classe 2005 il profilo ideale.