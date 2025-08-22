Calciomercato Milan, dal Portogallo: 'Harder, rifiutata un'offerta di ...'

Pianeta Milan
Piovono conferme sull'interesse del Milan per il giovane Conrad Harder: e dal Portogallo spiegano come lo Sporting Lisbona abbia rifiutato ...
Direttamente dal Portogallo arrivano interessanti notizie in merito all'interesse del Milan per Conrad Harder. L'attaccante dello Sporting Lisbona, infatti, negli ultimi giorni è diventato uno dei centravanti più ambiti e sulle sue tracce si sono messi sia i rossoneri che il Rennes. Il Diavolo, in modo particolare, sarebbe intenzionato a prendere un secondo attaccante oltre a Victor Boniface, che proprio nella giornata odierna ha svolto le visite mediche con il club. E la dirigenza della società di via Aldo Rossi avrebbe individuato nel classe 2005 il profilo ideale.

Calciomercato Milan, Harder con Boniface: dal Portogallo confermano e rivelano che ...

Le ultime notizie in merito le hanno fornite i colleghi di 'Record', prestigioso quotidiano portoghese, in un articolo pubblicato sul sito ufficiale. Secondo quanto riferito, infatti, è confermato l'interesse del Milan per Conrad Harder. I rossoneri ancora non avrebbero presentat0 una proposta ufficiale, ma sarebbero intenzionati a puntare su di lui dopo l'acquisto di Victor Boniface. Ad aver già formulato una seconda offerta è stato il Rennes, che però se l'è vista rifiutare esattamente come la prima. Entrambe, infatti, sarebbero state inferiori a quei 20 milioni di euro che lo Sporting Lisbona chiede dal primo minuto.

