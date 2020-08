Calciomercato Milan – Dal Portogallo: Florentino sempre più verso il Fulham

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Stando a quanto riferito dal quotidiano portoghese A Bola, Florentino Luis è ormai prossimo a diventare un giocatore del Fulham.

Nei giorni scorsi il suo procuratore era stato il Italia, ma non sembra ci siano stati contatti con il Milan, che fino a qualche tempo fa lo voleva come rinforzo per il centrocampo. Con il passare dei giorni, la dirigenza rossonera ha deciso di insistere più su Sandro Tonali e Tiémoué Bakayoko, lasciando dunque perdere la pista Florentino.

UN CLUB DI SERIA A FA SUL SERIO PER CALABRIA >>>

ECCO LE ULTIME NOTIZIE DI CALCIOMERCATO >>>