Calciomercato Milan – Dal Portogallo: chieste informazioni su Nunez

Tutti pazzi per Nunez, obiettivo di calciomercato per mezza Europa, tra cui anche il Milan, che si è informato sul ragazzo. Le ultime.

Tutti su Darwin Nunez , uruguaiano classe 1999 del Benfica e obiettivo di calciomercato di mezza Europa, tra cui il Milan , che lo ha messo sotto osservazione già da tempo. Vive un momento di carriera davvero positivo e moltissimi top club lo stanno seguendo con attenzione. Viene costantemente visionato da vicino da alcuni osservatori e il Benfica ha preferito non rivelare di quali squadre fossero. Secondo quanto riferisce A Bola, però sono queste le squadre che lo stanno seguendo: l'Atletico Madrid, il Barcellona, il Bayern Monaco, il Milan, il Manchester City e il Manchester United, l'Arsenal e il Tottenham, oltre a tanti altri. Tutti questi hanno chiesto informazioni e, dunque, ci sono anche i rossoneri. Squadre che si sono informate anche sulle caratteristiche del ragazzo.

Ricordiamo però che Nunez ha sempre una clausola rescissoria da 150 milioni e che il Benfica non avrebbe intenzione di lasciarlo andare. Anche perché non è da escludere che qualcuno sia disposto a pagarlo anche così tanto. Il contratto è fino al 2025 e quindi non c'è fretta di lasciarlo andare. Tutti lo sognano, il Benfica si sfrega le mani. Queste, intanto, le notizie più importanti della giornata >>>