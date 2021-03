Calciomercato Milan – Dal Brasile: Otavio si allontana, rinnovo in vista

Il Milan seguiva Otavio, in scadenza di contratto col Porto, per il prossimo calciomercato. Il brasiliano, però, è vicino al rinnovo.

Il Milan si era interessato fortemente a Otavio, fantasista brasiliano classe 1995 del Porto, che aveva il contratto in scadenza a giugno e che, dunque, si sarebbe potuto muovere a costo zero nel prossimo calciomercato. Una situazione che, però, è destinata a non concretizzarsi. Secondo quanto riferisce UOL Esporte, infatti, il Porto è vicino a chiudere l'accordo con Otavio per il rinnovo.

Il club portoghese è riuscito a convincerlo, nonostante sembrasse davvero difficile. È servito un aumento molto importante: 3 milioni a stagione netti, che lo renderanno il giocatore più pagato della rosa. Di conseguenza, il colpo a zero sembra destinato a sfumare. Eventualmente si potrà provare a imbastire una trattativa col Porto, che però chiede almeno 21 milioni. Una cifra importante per un giocatore comunque con poca esperienza in club di alto livello.