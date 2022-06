Calciomercato Milan – Dal Brasile: “Contatti per Raul Gustavo”

Raul Gustavo, classe 1999, obiettivo di calciomercato del Milan? In Brasile dicono che ci sono già contatti con il Corinthians. Le ultime

Sfumato il colpo Botman , ieri in Inghilterra per sostenere le visite mediche con il Newcastle , il Milan continua la ricerca di un difensore centrale sul mercato.

Oltre alle voci riguardanti Abdou Diallo , difensore del PSG già cercato da Maldini e Massara durante la finestra invernale di calciomercato, le ultime indiscrezioni raccontano di come il Milan abbia messo gli occhi su Raul Gustavo .

Al momento, si tratterebbe però di una semplice raccolta di informazioni. Il Milan al momento non ha avanzato offerte concrete al Timão . Il contratto di Gustavo scade nel 2024.

Per caratteristiche, Raul Gustavo può essere associato a Sven Botman. Oltre all’educazione del piede mancino, i due colossi condividono la statura imponente, la capacità di recupero in campo aperto e la giovane età (Gustavo è un classe ‘99).

Durante la stagione appena conclusasi, Gustavo ha fatto le fortune del suo club e dell'allenatore Vitor Pereira. Quest'ultimo, è riuscito a far rendere al massimo il centrale di Pedro Leopoldo, che quest'anno si è consacrato come una delle migliori giovani promesse del calcio paulista.