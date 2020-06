Calciomercato Milan – Dal Brasile: contatti per Liziero del San Paolo

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito, in Brasile, da ‘Globoesporte‘, il Milan, dopo gli acquisti di Lucas Paquetá e Léo Duarte dal Flamengo, potrebbe piazzare un terzo colpo verdeoro nel corso della prossima sessione di calciomercato. Il Diavolo, infatti, avrebbe messo gli occhi su Igor Matheus Liziero Pereira, meglio conosciuto come Liziero, che, di ruolo, fa il mediano davanti la difesa ma che è anche in grado di giocare da terzino sinistro.

L’interesse del Milan per Liziero, in realtà, non è nuovo. Il giocatore era finito nel radar del club di Via Aldo Rossi già nel marzo 2019, quando c’era ancora Leonardo alla direzione dell’area tecnica dei rossoneri. Adesso, a rilanciare il nome di Liziero in orbita Milan è, come detto, ‘Globoesporte‘, che parla specificatamente di ‘contatti’ e ‘sondaggi’ recenti tra le dirigenze di Milan e San Paolo per il centrocampista.

Non sarebbe, dunque, pervenuta ancora alcuna offerta ufficiale del Milan per Liziero, il quale, va detto, è sotto contratto con i ‘Tricolor‘ fino al 30 giugno 2023 e, nel suo accordo con l’ex club di Ricardo Kaká, vanta una clausola rescissoria di 50 milioni di euro.

Il San Paolo conta di racimolare un bel gruzzolo dalla sua cessione, ma – garantiscono in Brasile – potrebbe partire per una cifra di molto inferiore rispetto all'attuale clausola rescissoria. Ed il Milan, in tal caso, sarebbe pronto all'affare.