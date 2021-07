Calciomercato Milan – Dal Belgio: “Rossoneri su Van der Brempt”

Il Milan è molto attento ai giovani sul calciomercato. Dal Belgio arriva la notizia di un interesse rossonero per Ignace Van de Brempt

Il Milan continua a monitorare i giovani talenti sul fronte calciomercato . Il nome di Ignace Van der Brempt è uno di quelli a cui i rossoneri guardano con maggiore attenzione. Il giocatore è molto seguito in Europa, anche da top club. Paolo Maldini pare essere rimasto impressionato dalle doti del calciatore del Club Bruges.

A rivelare la notizia sono i colleghi di 'Voetbal24', con Van der Brempt finito in cima alla lista dei desideri rossoneri. Si tratta di un classe 2002 , che può agire sia da difensore centrale che da terzino destro .

Il costo dell’operazione si aggira intorno ai 2,5-3 milioni di euro. Il Milan si vuole garantire il colpo per il futuro, con Van der Brempt che sarebbe girato in prestito ad un club di Serie B (Brescia e Cremonese in pole). Milan, ecco quanto costa prendere Isco >>>