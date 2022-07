Calciomercato Milan – Dal Belgio: ”Per De Ketelaere è questione di ore”

Stando alle indiscrezioni provenienti dal Belgio, presto per il Milan dovrebbe concludersi la questione De Ketelaere

Da ormai diverse settimane, il calciomercato del Milan ha fatto di Charles De Ketelaere il suo obiettivo principe. Al momento, le diverse fasi di contrattazione e gli incontri intercorsi tra la dirigenza milanista e le delegazioni del Club Bruges non hanno ancora portato al concludersi dell'operazione.

Stando però a quanto riporta Sacha Tavolieri, giornalista belga, il dossier De Ketelaere-Milan sarebbe prossimo alla conclusione. Durante il suo intervento a TV Play, Tavolieri ha infatti dichiarato che la risposta all'ultima offerta avanzata dal Milan (che per il collega con i bonus dovrebbe essere superiore ai 35 milioni di euro, ndr) dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Inoltre, se il club fiammingo dovesse rifiutare la proposta, Maldini e Massara non effettuerebbero ulteriori rilanci per assicurarsi Charles De Ketelaere.