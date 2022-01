Calciomercato Milan – Dal Belgio: conferme su Theate

Milan a caccia di un difensore sul calciomercato e il nome di Theate inzia a farsi largo. Ecco le ultime notizie a riguardo.

Il calciomercato va avanti e il Milan non ha ancora preso un difensore, ma nelle ultime ore si sta scaldando il nome di Arthur Theate, belga classe 2000 del Bologna, che piace alla dirigenza rossonera. Dopo alcune voci, anche hln.be conferma che il Milan potrebbe fare un tentativo nel corso del mercato di gennaio. In rossoblù però è arrivato in prestito con obbligo di riscatto condizionato, fissato a 6 milioni. Una cifra che ovviamente è la base di partenza per una trattativa. La richiesta potrebbe dunque essere di circa 10 milioni, con il Bologna che dovrebbe prima riscattarlo anticipatamente. Difficile che i rossoblù lo lascino andare facilmente. Piace sempre anche Botman: difficile, ma non impossibile >>>