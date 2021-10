Calciomercato Milan – Dal Belgio confermano: “Diavolo su Noa Lang”

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dal Belgio, il Milan è interessato al calciatore del Club Bruges Noa Lang

Negli ultimi giorni vi abbiamo parlato di un'interesse da parte del Milan per Noa Lang. Un interesse che viene confermato anche dal portale fiammingo 'nieuwsblad.be', secondo il quale i rossoneri potrebbero tentare l'assalto per il giovane talento nella prossima finestra estiva di mercato. Il Club Bruges chiede 30 milioni di euro per una sua cessione e sul calciatore ci sono anche gli occhi del Leeds e dell'Arsenal. Non sarà facile portare a Milanello il classe 1999, che intanto pensa a conquistare la vittoria del secondo campionato consecutivo in Belgio. Le Top News di oggi: finalmente Ibrahimovic e non solo. Un club inglese su Tomori