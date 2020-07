Calciomercato Milan – Daino: “Szoboszlai? Ho dei dubbi, ecco perché”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Daniele Daino, ex giocatore del Milan, ha espresso alcuni dubbi in merito all’obiettivo Dominik Szoboszlai. Queste le sue parole ai microfoni di ‘Taca La Marca’: “Sia Napoli che Milano sono piazze molto calde, complicate, dove non si aspetta tanto il giovane ma deve farsi trovare pronto. Szoboszlai è molto talentuoso, ha qualità per la sua età ma bisogna sempre vedere come si cala nella realtà del calcio italiano”.

Intanto Zlatan Ibrahimovic vuole rimanere al Milan: contatti nei giorni scorsi

