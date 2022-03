Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: “Origi, accordo ad un passo”

Divock Origi sarà un rinforzo del Milan per il prossimo calciomercato estivo. L'attaccante belga non prolungherà con il Liverpool: il punto

Il tabloid britannico ha spiegato come Origi, in scadenza di contratto con il Liverpool, si stia guardando intorno per la prossima stagione, con il Milan saldamente in pole position per acquisire il suo cartellino a partire da questa estate, quando sarà svincolato. E con l'accordo sul nuovo contratto ad un passo. Il Liverpool avrebbe, in realtà, un'opzione per estendere il contratto fino al 30 giugno 2023, ma soltanto se il belga avesse raggiunto un determinato numero di presenze in stagione.