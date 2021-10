Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: “Kessié piace al Manchester United”

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Franck Kessié, in scadenza di contratto, è nel mirino dei 'Red Devils' di Ole Gunnar Solskjær

Brutte notizie, sul fronte calciomercato, per il Milan. 'Rumors' che vanno, in parte, a contrastare il morale alle stelle per i risultati, ottimi, del Diavolo di Stefano Pioli sul campo. In Inghilterra, infatti, il tabloid 'Daily Mail' ha sottolineato come, qualora il Manchester United non riesca a pervenire ad un accordo con Mino Raiola per il rinnovo del contratto di Paul Pogba, potrebbe puntare su un altro calciatore in scadenza di contratto.