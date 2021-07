Calciomercato Milan – Da definire il futuro di Caldara: la situazione

Mattia Caldara è rientrato al Milan in questa sessione di calciomercato e adesso attende di capire quello che sarà il suo futuro

Mattia Caldara è rientrato al Milan in questa sessione di calciomercato e attende di capire quale sarà il suo futuro. Il difensore ha giocato pochissimo con la maglia dell' Atalanta (solo 132 minuti) e potrebbe nuovamente fare le valigie. Come riferisce 'calciomercato.com', sul tavolo della dirigenza rossonera ci sono due ipotesi : la permanenza o la cessione a titolo definitivo .

Difficile capire quale delle due avrà la meglio, ma quel che è sicuro è che Caldara non andrà via in prestito. Almeno per il momento. Arrivato nel 2018 dalla Juve per 35 milioni di euro, Caldara pesa a bilancio ancora per circa 14 milioni di euro. Una cifra che nessuna delle squadre che hanno manifestato interesse intende sborsare.