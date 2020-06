Calciomercato Milan – Da affrontare anche il rinnovo di Romagnoli

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dal Corriere della Sera, nei prossimi giorni ci saranno dei contatti costanti tra il Milan e Mino Raiola. In primo piano non c’è solo il rinnovo di Gianluigi Donnarumma, in scadenza nel 2021, ma anche quello del capitano Alessio Romagnoli, in scadenza nel 2022.

Certo, Donnarumma in questo momento ha la priorità per una questione di tempistiche ovviamente, ma anche la questione Romagnoli va affrontata al più presto. Sul difensore ci sono diversi club interessati, in primis l’Atletico Madrid di Simeone, che si sarebbe fatto avanti nelle ultime ore. Il Milan deve sbrigarsi. INTANTO ECCO GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI SULL’ARRIVO DI RANGNICK, CONTINUA A LEGGERE >>>