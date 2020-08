ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Dario Massara, giornalista di Sky Sport, ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul rinnovo tanto atteso di Zlatan Ibrahimovic con il Milan. Non siamo ancora in dirittura d’arrivo per la chiusura della trattativa.

“Ibrahimovic? Non c’è ancora la data dell’incontro tra Maldini, Massara e Raiola per chiudere il rinnovo di Ibrahimovic. I dirigenti rossoneri aspettano di essere convocati da Ibrahimovic e dal suo agente”.

