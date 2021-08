Calciomercato Milan – CSKA Mosca: “Vlasic vuole lasciare il club, ma…”

Le ultime sul calciomercato del Milan: Roman Babayev, direttore generale del CSKA ha parlato del futuro di Nikola Vlasic

Vlasic vuole lasciare il CSKA Mosca, ma il suo arrivo al Milan è tutt'altro che scontato. A parlarne è Roman Babayev, direttore generale del CSKA nell'intervista rilasciata al portale russo 'Sport 24'. Ecco cosa ha detto: "Nikola ha chiarito la sua posizione, vuole lottare per le competizioni europee. Ma volere e avere questa opportunità sono cose diverse. Il club deve ottenere un'offerta decente, ma finora non c'è stata nessuna offerta. C'era interesse e continua, ma non c'è nessuna offerta che soddisfa il club".