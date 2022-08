Calciomercato Milan – Cristiano Ronaldo al Bayern Monaco, le ultime

Dopo la mancata qualificazione alla competizione europea più importante dei Red Devils, l'addio era ormai scontato. Così il suo agente lo ha offerto a moltissime società europee, tra cui il Milan per esempio. I rossoneri, però, non possono ovviamente permetterselo e quindi la trattativa non è mai neanche iniziata. Ma il problema riguarda un po' tutti. Tanto che Cristiano Ronaldo sta iniziando questa stagione da escluso al Manchester United e non ha ancora una squadra. Si è parlato tanto anche del Bayern Monaco , ma ecco la verità.

Dopo le tante voci, sono arrivate le parole di Hasan Salihamidzic, ai microfoni della Bild ha sciolto ogni dubbi e ha detto: "Se ora vedi come è organizzata la nostra offensiva, anche se non abbiamo più Lewandowski, è difficile dal punto di vista sportivo e finanziario. Abbiamo otto giocatori per quattro posizioni. Abbiamo grandi giocatori esperti che sono nel pieno dell'età calcistica. Abbiamo talento a cui vogliamo dare il tempo di maturare e giocare, quindi abbiamo votato tutti per portare a termine il nostro piano. Ronaldo era fuori questione per noi. Siamo molto felici perché siamo occupati".