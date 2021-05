Calciomercato Milan – Crescono le quotazioni per l’arrivo di Giroud

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Olivier Giroud, in scadenza di contratto con il Chelsea, può firmare un biennale con il Diavolo

Daniele Triolo

Il calciomercato del Milan parla sempre più francese. Dopo l'acquisto di Mike Maignan, si punta forte ora su Olivier Giroud. Ne ha parlato 'Tuttosport' in edicola questa mattina. Il centravanti transalpino, classe 1986, ha disputato 31 partite nell'ultima stagione con il Chelsea, con 11 gol all'attivo. La partita che potrebbe giocare, però, in settimana, potrebbe essere quella decisiva.

Sabato, infatti, i 'Blues' saranno impegnati in finale di Champions League, ad Oporto, contro il Manchester City: nelle più recenti gare in Europa il tecnico del Chelsea, Thomas Tuchel, nel ruolo di attaccante centrale ha puntato sul suo connazionale, Timo Werner. Ma Giroud potrebbe rappresentare un'arma importante per i londinesi.

Questa importante sfida può rappresentare, secondo il quotidiano torinese, lo snodo per la carriera di Giroud. Qualora subentrasse a gara in corso contro i 'Citizens' e decidesse la contesa con un suo gol, a quel punto Roman Abramovic potrebbe anche ricoprirlo d'oro, offrendogli il rinnovo di contratto per restare a vita nel Chelsea.

Se, invece, come sembra, sarà addio alla scadenza naturale del suo contratto (30 giugno), occhio all'approdo di Giroud nella nostra Serie A. In particolare al Milan, seriamente interessato ad acquistare Giroud in questo calciomercato estivo. Per l'ex Arsenal e Montpellier, che a Londra prende 4,25 milioni di euro netti l'anno, in rossonero avrebbe un contratto biennale da 4.

Il Milan è convinto di avere il sì di Giroud e che la finale di Champions League non rimescolerà le carte in tavola. Tutto pronto, dunque, in casa rossonera per accogliere il nuovo vice di Zlatan Ibrahimovic. Leggi qui l'intervista del nuovo portiere rossonero Maignan >>>