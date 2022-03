Calciomercato Milan – Cresce sempre di più la fiducia per Botman

Il nome di Sven Botman rimane in cima alla lista del calciomercato del Milan, con i rossoneri che a breve potrebbero chiudere la trattativa

Da tempo è l'obiettivo di calciomercato numero uno in casa Milan , e presto si potrebbe arrivare alla giusta conclusione di questa trattativa.

Come riporta calciomercato.com, Sven Botman è sempre più vicino a vestire la maglia rossonera a partire dalla stagione 2022-2023: il difensore centrale classe 2000 andrà a sostituire il partente Alessio Romagnoli , sempre più vicino alla Lazio .

La società di via Aldo Rossi è fiduciosa di poter concludere il prima possibile l'operazione con il Lille per una cifra che si aggira intorno ai 28 milioni di euro più bonus.

Botman andrebbe a rafforzare un reparto difensivo comunque già molto solido, vista la presenza di giocatori come Fikayo Tomori, Pierre Kalulu e Simon Kjaer. Milan, non solo Origi: altro blitz in Premier? Le ultime news di mercato >>>