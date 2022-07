Calciomercato Milan – Cremonese su Tsadjout: le ultime

La Cremonese, per rinforzare l'attacco per la Serie A, ha messo gli occhi su Frank Tsadjout, attaccante classe 1999 di proprietà del Milan

La Cremonese, per rinforzare l'attacco per la Serie A, ha messo gli occhi su Frank Tsadjout, attaccante classe 1999 di proprietà del Milan. A riferirlo è Sky Sport. Tsadjout, nella scorsa stagione, ha vestito le maglie di Pordenone prima ed Ascoli poi. Nella doppia esperienza in prestito ha collezionato 32 presenze e 5 gol. Milan, non solo trequarti: Maldini e Massara hanno scelto il difensore. Le ultime news di mercato