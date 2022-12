Calciomercato Milan – Maignan ko: Sportiello difficile, avanza Cragno

Alessio Cragno, che a Monza fa panchina, obiettivo di calciomercato del Milan nel caso in cui Marco Sportiello non arrivasse già a gennaio

Secondo quanto riferito da 'SportMediaset' nel suo aggiornamento odierno sul calciomercato del Milan , la situazione relativa al prolungato infortunio al polpaccio di Mike Maignan preoccupa, e non poco, la società rossonera.

Paolo Maldini e Frederic Massara, per questo motivo, si stanno guardando in giro per tutelarsi e, eventualmente, prendere un portiere pronto subito da mettere alle dipendenze del tecnico Stefano Pioli.