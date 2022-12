Calciomercato Milan – Non solo Sportiello: per la porta anche Cragno

Alessio Cragno, portiere del Cagliari in prestito al Monza, è obiettivo di calciomercato del Milan per sostituire l'infortunato Mike Maignan

Daniele Triolo

Non soltanto Marco Sportiello tra i possibili sostituti dell'infortunato Mike Maignan tra i pali della porta del Milan in questo calciomercato invernale che sta per riaprire i battenti (lunedì 2 gennaio 2023).

Calciomercato Milan: per la porta piace anche Cragno — Per 'Il Giornale' oggi in edicola, infatti, in lizza c'è anche Alessio Cragno, classe 1994, portiere toscano di proprietà del Cagliari ma attualmente in prestito al Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani.

Arrivato in Brianza per fare il titolare, Cragno non ha mai giocato in campionato. Sia Giovanni Stroppa sia Raffaele Palladino, infatti, gli hanno preferito Michele Di Gregorio.

A Monza nessuna presenza in Serie A: la situazione — Cragno, così, ha collezionato in questa stagione appena 2 presenze (con 4 gol subiti) in Coppa Italia. Il Milan potrebbe subentrare ai brianzoli e prelevarlo in prestito, dunque, dai sardi.

Occhio, però, perché il Monza dovrebbe riscattare obbligatoriamente Cragno per 3,6 milioni di euro in caso di salvezza. Avendo già bloccato Sportiello a partire dal 1° luglio 2023, quando sarà svincolato dall'Atalanta, il Milan accetterà di subentrare totalmente nell'accordo per avere Cragno subito? Milan, l'incredibile statistica da record sugli infortunati stagionali >>>