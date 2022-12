Calciomercato Milan – L’arrivo di Cragno possibile solo ad una condizione

Con Mike Maignan che non ha ancora recuperato dal suo infortunio, il Milan potrebbe intervenire sul mercato per acquistare un portiere di grande affidabilità. Negli ultimi giorni sono usciti i nomi di Marco Sportiello (con il quale c'è un accordo per un trasferimento a parametro zero a giugno) e Alessio Cragno , portiere chiuso da Di Gregorio al Monza.

Secondo 'calciomercato.com', non ci sarebbe solo il Milan sulle tracce di Alessio Cragno. Anche la Fiorentina, infatti, è sulle sue tracce e potrebbe fare un tentativo di acquisto in caso di addio di Pierluigi Gollini. Non è semplice però acquistare il portiere di proprietà del Cagliari, in quanto si è trasferito al Monza in prestito con obbligo di riscatto qualora i brianzoli dovessero salvarsi. Il Milan o la Fiorentina, dunque, potrebbero acquistare Cragno solamente a titolo definitivo e non in prestito. Ibrahimovic, tre anni fa il suo ritorno al Milan: dalle stalle alle stelle.