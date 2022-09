Calciomercato Milan – Cr7, Pulisic, Ziyech e Leao: un finale thrilling

Ripercorriamo alcune delle più interessanti indiscrezioni di Calciomercato in entrata ed in uscita riguardanti il Milan: Cr7, Leao e non solo.

Donato Boccadifuoco

Ah il Calciomercato! Quel magico "luogo" dove per mesi convergono rumors, teorie, chiacchiere più o meno segrete, attese, illusioni, disillusioni, dolori e gioie. Ebbene, anche in questa sessione estiva non sono mancate alcune succulente indiscrezioni sul Milan sia in entrata che in uscita. Ripercorriamole...

Calciomercato Milan - sceneggiatura interessante dal finale scontato

accorrete fanciulle e fanciulli, sedetevi attorno al fuoco e vi racconteremo la storia di quando Cristiano Ronaldo sarebbe potuto diventare un nuovo giocatore del Milan durante l'ultimo giorno di Calciomercato. Una sceneggiatura non certo degna di un Oscar ma ugualmente affascinante e con un cast di attori protagonisti del calibro di Rafael Leao, Hakim Ziyech, e Christian Pulisic.

Un racconto un po' particolare perché partiremo dalla fine, ovvero da ieri pomeriggio e dalla rivelazione del "The Sun" secondo la quale Cristiano Ronaldo sarebbe stato vicinissimo a trasferirsi al Milan. Ora, sapete bene che trattative del genere sono già difficili di per sé, figurarsi durante l'ultimo giorno di mercato. Oltretutto, andando più a fondo nella lettura del tabloid britannico, tale scenario sarebbe divenuto possibile solo a fronte di una cessione del MVP della scorsa Serie A: Rafael Leao.

Vero è che Rafael Leao non ha ancora rinnovato il proprio contratto con il Milan (prima vera sfida sul campo alla quale dovrà rispondere Redbird) ma è vero anche che la dirigenza rossonera ha piazzato sul giocatore una clausola monstre di 150 milioni di euro e, stando a quanto riportato da diversi media internazionali tra cui AS, il Diavolo avrebbe rispedito al mittente un'offerta giunta dal Chelsea superiore ai 100 milioni di euro.

A fronte di ciò sembrava dunque decisamente impossibile pensare a una cessione last minute del nazionale portoghese, oltretutto per ritrovarsi a bilancio un ingaggio onerosissimo come quello di Cr7. Chiaro che soffermandoci alla situazione relativa ai due ingaggi, le spese minori il Milan le affronterebbe con un "semplice" rinnovo contrattuale di Rafa.

Sceneggiatura con un suo fascino, ciò va riconosciuto, ma appartenente più al genere fantasy che storico.

Calciomercato Milan, le altre due tessere del mosaico

Che Ziyech interessasse il Milan non è certo un mistero ma i rossoneri in questa sessione di mercato hanno deciso prima di riscattare Junior Messias dal Crotone e poi di concentrare i massimi sforzi economici sull'arrivo di Charles De Ketelaere. A questo scenario aggiungiamo le mancate offerte sia per Alexis Saelemaekers che per lo stesso Messias et voilà ecco spiegato il mancato arrivo del laterale offensivo marocchino.

Ma il mercato è fatto anche semplicemente di sogni e pertanto negli ultimissimi giorni in Inghilterra si è parlato con insistenza di un possibile arrivo a Milano di Christian Pulisic. Giocatore sicuramente adatto all'impianto di gioco costruito dal tecnico Stefano Pioli ma anche in questo caso economicamente molto improbabile. Certo il fascino di un acquisto a stelle e strisce da parte della nuova proprietà a stella strisce avrebbe garantito alla sceneggiatura complessiva un interessante plot twist...

Il racconto è finito e quando finisce un racconto bisogna immergersi immediatamente nella realtà e la realtà è già domani con il Derby di Milano. Testa sul campo, per altre storie sul Calciomercato l'appuntamento è tra qualche mese.