Calciomercato Milan – Piace il giovane Cade Cowell | NEWS

Con un reparto che in questa stagione ha faticato molto, il Milan, potrebbe investire molto sull'attacco in questa sessione di calciomercato. I rossoneri, dovranno andare alla ricerca di almeno un paio di giocatori, per dare man forte a Olivier Giroud, che ha tenuto in piedi il reparto di quest'anno. Non solo nomi noti, il Diavolo, potrebbe anche essere alla ricerca di giovani di prospettiva, da sviluppare negli anni futuri. Ecco il nuovo nome.