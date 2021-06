Calciomercato Milan – Coutinho in rossonero? C’è l’ostacolo ingaggio

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Philippe Coutinho è ai margini del progetto tecnico del Barcellona. Può fare al caso del Diavolo?

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha sottolineato come il Milan, alla ricerca di un nuovo trequartista in questa sessione di calciomercato dopo l'addio di Hakan Calhanoglu, stia vagliando diverse piste per l'acquisto del nuovo numero 10. Si cerca un calciatore che possa infiammare 'San Siro' nella stagione del ritorno in Champions League.

Potrebbe essere, perché no, Philippe Coutinho. Classe 1992, ex Inter, Liverpool e Bayern Monaco, il brasiliano è ai margini del progetto tecnico di Ronald Koeman al Barcellona. Nell'ultima annata, la 2020-2021, tra l'altro, Coutinho è stato davvero sfortunato: ha giocato appena 14 gare totali in blaugrana, minutaggio scarso, segnato 3 gol e fornito 2 assist.

Acquistato dal Barça nel gennaio 2018 per la bellezza di 120 milioni di euro, Coutinho non è mai riuscito a lasciare il segno in Catalogna. Con il contratto in scadenza il 30 giugno 2023, ha evidenziato quindi il quotidiano torinese, può essere facilmente avvicinato con la formula del prestito.

Più difficile, invece, che il Milan arrivi a Coutinho attraverso uno scambio (magari con Alessio Romagnoli) così come ipotizzato ieri in Spagna da 'MARCA'. Ad ostacolare l'eventuale trattativa di calciomercato tra Milan e Barcellona per Coutinho, l'elevato ingaggio percepito dal fantasista brasiliano: ben 12 milioni di euro netti a stagione.