Calciomercato Milan, Coubis: c’è la fila! Tre squadre interessate

La sessione di calciomercato invernale è alle porta ed il Milan Futuro ha bisogno di rinforzi. La squadra rossonera, allenata da Daniele Bonera , è alla sua prima stagione nel calcio professionistico. Attualmente, il Milan Futuro è 18esimo nel Girone B della Serie C ed è in zona playout . In Coppa Italia Serie C , invece, i rossoneri hanno perso ai quarti di finale contro il Caldiero Terme . Nicolò Schira, esperto di calciomercato , ha parlato del futuro del difensore del Milan Andrei Coubis . Tre squadre interessate. Le ultime novità.

"Reggiana in pressing per il capitano del Milan Futuro Andrei Coubis". Così scrive Schira che poi aggiunge: "Il roccioso difensore classe 2003 piace molto per la capacità di giocare sia centrale a 4 sia braccetto in una linea a 3, oltre che terzino destro". Sulle tracce di Coubis ci sarebbero altre due squadre: "Anche Cesena e Bari interessate". Vedremo se Coubis lascerà il Milan in questi ultimi giorni di calciomercato. Il difensore ha giocato 21 partite in Serie C con la maglia del Milan Futuro. Con la Primavera rossonera ha 76 presenze ed è un prodotto delle giovanili del Diavolo.