Calciomercato Milan – Pulisic al posto di Brahim Diaz

Il Milan , in questa sessione di calciomercato , dovrà lavorare molto alla ricerca di possibili soluzioni da regalare a Stefano Pioli. I rossoneri dovranno anche cercare un sostituto di Brahim Diaz . Il trequartista spagnolo, infatti, è tornato al Real Madrid lasciando un vuoto in quel ruolo. L'edizione odierna del Corriere dello Sport parla proprio della possibile soluzione per i rossoneri.

Calciomercato Milan, pressing per Pulisic

Il Milan, si legge, procederebbe convinto verso l'opzione Pulisic. E il croato gradirebbe la destinazione rossonera, previo accordo tra i due club che sono ancora distanti. Domanda e offerta sarebbero divise da una decina di milioni: probabile che rossoneri e Blues si trovino per una cifra simile ai diciotto milioni. Il Milan non intenderebbe consumare tutto il tesoretto guadagnato dalla cessione di Tonali, tanto più che nel caso di Pulisic c’è una situazione da scadenza contrattuale il prossimo anno che non autorizzerebbe il Chelsea a sparare alto. LEGGI ANCHE: Calciomercato, ecco la prima offerta del Milan per Yunus Musah