Calciomercato Milan – Krunic: il Fenerbahce arriverà a Milano per trattare

L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport parla anche del calciomercato del Milan e in particolare sulla situazione di Rade Krunic

La trasferta di Bergamo e poi quella di Newcastle diranno molto sugli obiettivi stagionali del Milan. Tuttavia c’è una certezza in casa rossonera e riguarda la possibilità del club di investire a gennaio durante il calciomercato. Specialmente in difesa e in attacco, i rossoneri potrebbero lavorare molto. Ne parla anche 'Il Corriere dello Sport' che fa il punto sulla possibile uscita di Rade Krunic, che sembra più ai margini del Milan. Ecco le ultime novità.