Calciomercato Milan – Corsa a due per Pobega: i rossoneri si cautelano

Tommaso Pobega è tornato al Milan dopo il prestito allo Spezia. Sul centrocampista ci sono due club, ma i rossoneri si cautelano

Per lasciarlo partire il Milan chiede una cifra vicina ai 15 milioni . D'altronde Pobega ha dimostrato grandi qualità: tempi d'inserimento, tiro dalla distanza, ma anche fisico e quantità. Ma i rossoneri potrebbero sacrificare il classe '99 per inseguire altri obiettivi.

Ci pensa l'Atalanta , da sempre attenta ai giovani. Ma, come detto, anche la Fiorentina si è inserita. Pobega è una richiesta del neo-allenatore viola Vincenzo Italiano , che lo ha già avuto con sé allo Spezia. Come riporta 'Tuttomercatoweb', però, il Milan si vorrebbe cautelare, per evitare di perdere definitivamente il controllo sul calciatore .

Tra le idee potrebbe esserci quella di inserire nella trattativa un diritto di recompra futuro per evitare gli errori commessi con Locatelli e Pessina. Ma le società interessate a Pobega non intendono accettare. Prendere un calciatore a 15 milioni e poi vederselo portar via qualche anno dopo per una cifra già fissata suonerebbe come una beffa. Olivier Giroud ha parlato ai microfoni di Milan TV: queste le sue prime dichiarazioni