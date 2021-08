Calciomercato Milan – Corona si allontana. Ma i suoi agenti sperano

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Jesús Corona difficilmente vestirà la maglia rossonera. Ma mai dire mai, almeno a sessione aperta

Jesús Corona , molto probabilmente, non raggiungerà il Milan in questa sessione di calciomercato . Lo ha riferito 'Tuttosport' in edicola questa mattina. L'esterno offensivo destro messicano, classe 1993 , sebbene in scadenza di contratto con il Porto tra meno di un anno, costa infatti troppo per le casse del Diavolo.

Sempre che, nel frattempo, Corona non cambi maglia in questi ultimi giorni di calciomercato. Magari non per il Milan, anche se i suoi agenti e Marcelo Simonian, intermediario dell'operazione, sono ancora a Milano. Il loro obiettivo è quello di cercare di far calare le pretese economiche dei 'Dragões' affinché Corona possa trasferirsi in rossonero 'last minute'. Milan, tutto su Faivre: le ultime sull'arrivo del francese >>>