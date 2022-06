Contratti Maldini e Massara, via al dialogo. Il mercato può decollare

Iniziati i dialoghi per il rinnovo dei contratti di Paolo Maldini e Frederic Massara, in scadenza il 30 giugno. Quindi, i colpi di mercato

Daniele Triolo

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato della situazione di Paolo Maldini e Frederic Massara. Il direttore tecnico e il direttore sportivo del Milan, come noto, andranno infatti in scadenza di contratto il 30 giugno prossimo. Le firme per il rinnovo non ci sono ancora. Ma la novità, secondo il quotidiano generalista, è che ieri, di fatto, sono finalmente partiti i colloqui per i nuovi accordi.

Dalle trattative è escluso Geoffrey Moncada, responsabile dell'area scout del Milan, poiché il suo contratto, contrariamente a quanto ritenuto finora, non è in scadenza. Il prolungamento dell'avventura di Maldini e Massara come dirigenti del Milan risulta, ovviamente, fondamentale in questo momento dell'estate. Decisivo, anzi, per la conclusione delle molteplici operazioni di calciomercato da loro impostate nei mesi scorsi.

Per il 'CorSera', dunque, il mercato estivo dei campioni d'Italia in carica sta entrando nel vivo. In attacco, va soltanto formalizzato l'arrivo di Divock Origi, che si è svincolato dal Liverpool. Quindi, l'idea è quella di prendere un trequartista. Sondato Giacomo Raspadori del Sassuolo, ma il profilo che piace più di tutti a Maldini e Massara è quello di Charles De Ketelaere del Bruges.

Costa 40 milioni di euro, è considerato il rinforzo ideale dopo l'opaca stagione di Brahim Díaz: si cercherà di strapparlo ai belgi a più miti condizioni economiche. Il Milan attende, poi, sviluppi dalla Francia per gli affari da tempo messi su con il Lille per Sven Botman e Renato Sanches. Lunedì o martedì si capirà se l'organo di sicurezza e controllo delle squadre francesi obbligherà il club transalpino a cedere entro il 30 giugno per migliorare l'attuale situazione debitoria o se procrastinare il tutto a dopo il 1° luglio, per migliorare il bilancio dell'anno successivo.

Ad ogni modo, se l'arrivo di Sanches in rossonero appare evidente (costerà 18 milioni di euro, firmerà per un ingaggio da 3 milioni di euro a stagione più bonus), quello di Botman appare più difficile. Il giocatore ha un'intesa con il Milan, è determinato a vestire la maglia rossonera, ma è diventato oggetto di forte interesse di Newcastle e PSG, entrambi in grado di garantire al Lille cifre superiori ai 30 milioni di euro per il suo cartellino.

Nel caso in cui, dunque, il Milan mollasse Botman poiché divenuto troppo caro, andrebbe sull'alternativa Gleison Bremer del Torino. Intanto, Maldini e Massara hanno praticamente chiuso con la Roma per il riscatto a titolo definitivo di Alessandro Florenzi per 2,5 milioni di euro. Botman in bilico? Le due alternative del Milan sul mercato >>>