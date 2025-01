Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha evidenziato come sia partito il conto alla rovescia per l'arrivo di Kyle Walker al Milan dal Manchester City in questa sessione invernale di calciomercato. Il difensore inglese, classe 1990, non è sceso in campo ieri in occasione di Ipswich-Manchester City 0-6 di Premier League. Ormai attende soltanto la definizione dell'operazione con il Milan per sbarcare a Milano.