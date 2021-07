Calciomercato Milan – Continuano i contatti per Bakayoko | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: sempre vivi contatti con l'entourage di Bakayoko, che vuole tornare in rossonero

Tuttosport, in edicola questa mattina, si sofferma sul calciomercato del Milan. In primo piano c'è anche l'acquisto di un centrocampista che possa alternarsi a Kessie, Bennacer e Tonali. Sono sempre vivi i contatti con l'entourage di Timoué Bakayoko, che come noto vuole tornare a vestire la maglia del Milan. La speranza di Maldini e Massara è che a fine mercato il Chelsea accetti un prestito, così come per Ziyech. Il Milan cerca un trequartista: tutte le strade portano a Ziyech