Calciomercato Milan – Conti verso l’addio: opzioni in Serie A e Serie B

Carmelo Barillà

Il Milan lavora anche in uscita in questa sessione di calciomercato. Sul piede di partenza c'è Andrea Conti: futuro in Serie A o in Serie B per il terzino destro. L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' fa il punto della situazione. Il calciatore, rientrato dal prestito al Parma, potrebbe tornare proprio agli ambiziosi gialloblu. Gli emiliani, infatti, vogliono ottenere subito la promozione ed hanno attinto già al massimo campionato (vedasi Buffon). Ma attenzione anche alla possibilità Serie A. Venezia e Sampdoria hanno avuto dei colloqui esplorativi con la dirigenza del Milan e potrebbero affondare il colpo nelle ultime settimane di mercato. Ilicic, James Rodriguez e non solo: ecco le news di oggi sul mercato del Milan.