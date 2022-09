Calciomercato Milan – Facciamo i conti: le spese a sessione conclusa

Riassumiamo quelle che sono state le spese per gli acquisti del Milan in questa sessione estiva di Calciomercato.

Donato Boccadifuoco

A poche ore dalla fine ufficiale di questa lunga sessione estiva di Calciomercato, facciamo il punto su quelle che sono state le spese sostenute dal Milan nel tentativo di rinforzare l'organico campione d'Italia.

Calciomercato Milan, tutte le spese di questa sessione estiva:

Il mercato in entrata del Milan si è chiuso con gli ultimi 3 colpi battuti negli ultimi giorni di questa sessione estiva: il difensore Malick Thiaw, il centrocampista AsterVranckx ed il laterale destro SergiñoDest. Ma ripercorriamo nel dettaglio l'estate rossonera e tutte le spese di acquisto sostenute per un totale di 48,2* milioni di euro.

Iniziamo dai riscatti di Alessandro Florenzi dalla Roma e Junior Messias dal Crotone: per il primo sono stati investiti 2,70* milioni di euro; per il secondo 4,5*. Passiamo poi per quello che è stato di fatto il fiore all'occhiello di questa campagna acquisti: il trequartista CharlesDe Ketelaere acquistato dal Bruges per la cifra di 32* milioni di euro.

Infine scendiamo nel dettaglio con le cifre relative agli ultimi 3 acquisti: Thiaw è stato acquistato a titolo definitivo dallo Schalke 04 per una cifra complessiva di 7* milioni di euro: Vranckx dal Wolfsburg è stato acquistato con la formula del prestito oneroso (2* milioni di euro) con diritto di riscatto fissato a 12; e infine Dest per il quale il club rossonero ha optato per la formula del prestito con diritto di riscatto e pertanto la spesa ad oggi risulta essere 0, sarà di 20 milioni di euro solo in caso di riscatto.

*fonte Transfermarkt

Un organico che, nonostante gli addii di Romagnoli e Kessié, specie negli ultimi giorni ha trovato numericamente la quadra per poter certamente sostenere una stagione particolare come quella che stiamo vivendo e che si interromperà bruscamente durante i prossimi Mondiali in Qatar.