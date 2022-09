Calciomercato Milan – Facciamo i conti: i ricavi a sessione conclusa

Qualche prestito gratuito come quello di Lorenzo Colombo al Lecce e Daniel Maldini allo Spezia; diversi giocatori persi a parametro zero sui quali spiccano Alessio Romagnoli , Franck Kessié e Samuel Castillejo e poche operazioni che hanno portato denaro nelle casse del Milan: 13,05* milioni di euro nel complesso.

La cessione più significativa, sia dal punto di vista tecnico che economico, è senza dubbio rappresentata da Jens Petter Hauge, venduto all'Eintracht Francoforte per 10* milioni di euro. Altre 3 le cessioni da menzionare: quella di Leo Duarte all'Istanbul Basaksehir per 2 milioni di euro; di Frank Tsadjout alla Cremonese per 850* mila euro e infine quella del portiere Alessandro Plizzari al Pescara per 200* mila euro.