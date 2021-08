Calciomercato Milan – Conti può partire: tre club di Serie A interessati

Le ultime sul calciomercato del Milan. Andrea Conti è fuori dal progetto tecnico rossonero: tre club di Serie A interessati al terzino

Ultimi giorni di calciomercato bollenti per il Milan. Se in entrata rimangono vive diverse piste sul fronte trequartista, è anche sulle uscite che il club rossonero deve continuare lavorare. Ormai non è più un mistero che Andrea Conti non faccia parte del progetto tecnico di Stefano Pioli. L'allenatore rossonero, dopo un paio di apparizioni nelle amichevoli pre campionato, lo ha escluso sistematicamente dalla lista dei convocati.