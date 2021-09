Calciomercato Milan – Conti poteva andare al Fenerbahce: il retroscena

Le ultime sul calciomercato del Milan. Andrea Conti è rimasto in rossonero nonostante fosse in uscita. Ecco il retroscena sul Fenerbahce

Andrea Conti è rimasto al Milan, ma le possibilità di vederlo all'interno del progetto di Stefano Pioli rimangono pochissime. L'arrivo di Alessandro Florenzi sembrava l'assist definitivo per una sua cessione, ma così non è stato. Ci sono stati diversi interessi per il classe 1994, ma nessun club ha deciso di puntare davvero sul giocatore. Secondo quanto riferisce 'Calciomercato.com' il Fenerbahce però ha addirittura presentato un'offerta scritta al club rossonero, ma l'operazione non è andata a buon fine.