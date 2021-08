Calciomercato Milan – Conti in uscita: piace a Genoa e Cagliari

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Andrea Conti lascerà i rossoneri. Il suo agente è al lavoro per trovargli un'altra sistemazione

Daniele Triolo

Il Milan, in questi ultimi giorni di calciomercato estivo, si separerà con tutta probabilità da Andrea Conti. Il terzino destro, classe 1994, non rientra nei piani del tecnico Stefano Pioli. Il quale, infatti, non l'ha convocato nelle ultime due amichevoli precampionato e per l'esordio in Serie A di ieri sera a 'Marassi' contro la Sampdoria.

Conti piace, non poco, secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, al Genoa ed al Cagliari (ma anche alla Fiorentina, n.d.r.). Il suo agente, Mario Giuffredi, pertanto è a lavoro per trovare una soluzione che accontenti tutti. È ipotizzabile, come riferito dal quotidiano torinese, che Conti chieda una buonuscita al club di Via Aldo Rossi per andare via.

Il laterale originario di Lecco, infatti, prende 2,5 milioni di euro netti all'anno dal Milan ed è difficile che una qualsiasi altra squadra pareggi tale stipendio in questa stagione. Per cedere Conti in questa sessione di calciomercato, a titolo definitivo (il suo contratto scadrà il 30 giugno 2022) il Milan chiede circa 5 milioni di euro. Le top news sul calciomercato del Milan: le ultime su Pellegri, Bernardo Silva e Bakayoko