Calciomercato Milan – Conti in uscita: il terzino piace a Empoli e Sampdoria

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Andrea Conti è in uscita dal Milan: il terzino destra interessa ad Empoli e Sampdoria

E' fuor di dubbio che Andrea Conti non proseguirà la sua avventura con la maglia del Milan. Il terzino destro, come ormai è noto a tutti, non fa parte del progetto tecnico di Stefano Pioli, dunque potrebbe lasciare Milanello già in questa sessione invernale di mercato. Ieri ci sono stati dei contatti tra il calciatore e l'Empoli, club interessato al classe 1994 ma che prima di tentare l'affondo dovrà trovare una sistemazione a Fiamozzi. Come riporta l'edizione odierna de 'Il Giornale', non ci sarebbero solamente i toscani sull'ex Atalanta. Secondo il quotidiano, infatti, la Sampdoria è sulle tracce di Conti, il quale ritroverebbe Roberto D'Aversa sulla panchina blucerchiata dopo la passata esperienza, nella scorsa stagione, con il Parma.