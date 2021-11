Calciomercato Milan – Conti in partenza a gennaio: tre squadre su di lui

Le ultime sul calciomercato del Milan. Andrea Conti può partire a gennaio: su di lui due club italiani e uno di Premier League

Il ruolo di terzino destro per il Milan è sicuramente quello più coperto. Davide Calabria è i titolare, ma Pierre Kalulu e Alessandro Florenzi sono più che valide alternative. Andrea Conti, invece, non rientra ormai da mesi nel progetto tecnico di Stefano Pioli. Dopo il prestito al Parma, il giocatore è tornato in rossonero ma non è mai sceso in campo in questa stagione. Una situazione che non può che spingerlo a partire a gennaio.