Calciomercato Milan – Conti, il terzino saluta i compagni a Milanello

Ultime Notizie Calciomercato Milan: Conti saluta tutti

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – E’ fatta per Andrea Conti al Parma. Come viene riportato da gianlucadimarzio.com, è stato raggiunto un accordo tra il Milan e il club parmigiano. Intesa trovata sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a 7 milioni in caso di salvezza del Parma in Serie A.

Conti, che ieri è entrato nei minuti finali nella partita contro il Cagliari, ha salutato i suoi ormai ex compagni a Milanello. Il terzino è atteso a Parma, dove svolgerà le visite mediche di rito e firmerà il suo contratto con il club ducale. Calciomercato Milan: Tomori ad un passo. VAI ALLA NOTIZIA>>>