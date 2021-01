Calciomercato Milan – Tomori, siamo alla stretta finale. Le ultime | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: Tomori ad un passo

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Milan scatenato sul mercato. Il club rossonero, infatti, non si fermerà agli acquisti di Meite e di Mario Mandzukic, ufficializzato oggi. Come viene riportato dal portale gianlucadimarzio.com, Maldini e Massara proveranno a chiudere in queste ore l’arrivo di Fikayo Tomori.

L'obiettivo della dirigenza, infatti, sarebbe quella di far arrivare il difensore domani a Milano e metterlo subito a disposizione di Stefano Pioli. Sabato prossimo è in programma una gara importante contro l'Atalanta, con il tecnico che ha già diverse defezioni in difesa come Romagnoli, Theo Hernandez e Gabbia. In dubbio anche Simon Kjaer, ma lo svedese dovrebbe riuscire a recuperare.