Calciomercato Milan – Conti, futuro in bilico. Le novità | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: il futuro di Conti

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Il Corriere dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma sul futuro di Andrea Conti. A causa di un brutto infortunio nella scorsa stagione, infatti, il terzino ha perso definitivamente il posto titolare, con Davide Calabria che è cresciuto in maniera esponenziale.

In più, almeno in questo momento, è Diego Dalot la seconda alternativa. L'ex Manchester United ha giocato in Europa League, con Conti che ha continuato ad accomodarsi in panchina. L'ex Atalanta ha un contratto in scadenza nel 2022, e dunque la sensazione che possa essere ceduto a gennaio o al massimo la prossima estate.