Calciomercato Milan – Conti e Hauge in bilico: possono partire

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Andrea Conti e Jens Petter Hauge, in ritiro a Milanello, possono essere ceduti. Il punto

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha sottolineato come il futuro di Andrea Conti e Jens Petter Hauge al Milan sia incerto. È molto probabile, infatti, che il terzino destro e l'esterno sinistro offensivo siano ceduti nel corso di questa sessione estiva di calciomercato. Nonostante siano entrambi in ritiro a Milanello e si stiano allenando agli ordini del tecnico Stefano Pioli.