Calciomercato Milan – Conti e Castillejo possono partire a gennaio

Le ultime sul calciomercato del Milan. Andrea Conti e Samu Castillejo sono due giocatori in uscita: possono partire a gennaio

L'edizione odierna di 'Tuttosport' si concentra sui movimenti di calciomercato del Milan. Oltre alla situazione rinnovi, che vede coinvolti i soliti noti e Stefano Pioli, i rossoneri pensano anche a due cessioni. Andrea Conti e Samu Castillejo, infatti, sono due profili in uscita. Il primo non è sceso in campo nemmeno per un minuto in stagione e ha davanti a sé Davide Calabria, Pierre Kalulu e Alessandro Florenzi. Il secondo, invece, è stato decisivo con il suo ingresso nella grande rimonta contro il Verona. Entrambi non rientrano nel progetto sportivo. Intanto Stefano Pioli ha parlato in conferenza alla vigilia di Fiorentina-Milan. Ecco cosa ha detto